У Києві поліція затримала банду жорстоких грабіжників. ВІДЕО

У Києві поліція затримала банду жорстоких грабіжників. ВІДЕО

21:00 17.01.2017

Зловмисників було четверо. Після вчинення останнього злочину - незаконного заволодіння автомобілем - їх затримали працівники поліції на території залізничного вокзалу у Києві.

Чоловіки заробляли на життя вчиненням злочинів. Одного разу двоє із них прогулювалися територією київського залізничного вокзалу. Коли побачили чоловіка напідпитку та із дорогим смартфоном, вирішили викрасти гаджет.

Чекаючи потяг до Івано-Франківська, чоловік спустився східцями на колію. Там один зі зловмисників, 23-річний раніше судимий за крадіжку молодик, вдарив його по голові, забрав смартфон і втік. У цей час його 34-річний напарник, який увесь час був неподалік, зі співчуттями підійшов до потерпілого. Зловмисник запропонував допомогу.

Чоловіки удвох пішли до найближчого кафе. Там спритник видурив іще один смартфон і спробував дізнатись у потерпілого пін-коди банківських карток, однак це йому не вдалося і він покинув його.

При цьому спритник вивідав місцезнаходження і забрав ключі до автомобіля. Через деякий час до нього приєднався подільник. Зловмисники знайшли пін-код однієї із карток через мобільний додаток на телефоні потерпілого, тож у найближчому банкоматі зняли з рахунку всі гроші.

Гроші розділили між чотирма членами групи. Вранці двоє інших членів групи вирішили забрати з Івано-Франківська автомобіль. Один із них добре знав місто, тому вирішив, що без проблем знайде іномарку.

До іншого міста зловмисники поїхали потягом, а в Київ повернулися на викраденій машині. Планували знайти покупця та продати іномарку. Проте на території вокзалу їх затримали правоохоронці. Виявилося, що потерпілий потягом поїхав у Івано-Франківськ, а коли виявив відсутність автомобіля на стоянці, зрозумів, що сталося - і написав заяву в поліцію.

Над справою працюють слідчі та оперативники Києва та Івано-Франківська. На даний час двом зловмисникам (жителям Черкаської та Закарпатської областей) оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України, вони знаходяться під вартою у Києві. Двома іншими членами групи займається поліція Івано-Франківська.

Правоохоронці не виключають, що всі четверо причетні й до інших подібних злочинів у різних областях країни. Зараз збирається необхідна доказова база для додаткової кваліфікації їх злочинних дій.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

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