Розвертався через подвійну суцільну: серйозна ДТП сталась на вулиці Діловій у Києві. ВІДЕО
Розвертався через подвійну суцільну: серйозна ДТП сталась на вулиці Діловій у Києві. ВІДЕО
На вулиці Діловій у Києві не розминулися дві автівки – Peugeot та Hyundai. Все сталося близько полудня. Полісмени, які вже встигли поспілкуватися з очевидцями аварії, попередньо припускають, хто спровокував ДТП.
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