Практично весь Київ накрило смогом. ВІДЕО
Практично весь Київ накрило смогом. ВІДЕО
Дивний густий смог збентежив киян. У ніч з 16 на 17 січня він вкрив практично все місто. Стурбовані люди кинулись обривати гарячі лінії, в першу чергу, пожежних, адже крім диму у повітрі відчувався і характерний запах горіння. Однак у Головному управлінні ДСНС України в м. Києві пояснили, пожеж було не більше, ніж зазвичай. Задимлення ж над столицею, за їхніми словами, має інше походження.
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