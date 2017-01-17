Легендарний футболіст опинився в епіцентрі скандалу. ВІДЕО
Легендарний футболіст опинився в епіцентрі скандалу. ВІДЕО
В аеропорту «Бориспіль» правоохоронці намагались вручити повістку на допит по справі про крадіжку Марині Кутєповій. В цей момент поруч з нею перебував її цивільний чоловік Олександр Шовковський. Легенда Київського Динамо, власне, як і його кохана ігнорували правоохоронців і не захотіли брати в руку повістку. Сіли в машину і поїхали в невідомому напрямку.
І не лише це. Також в огляді надзвичайних подій дивіться…
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