Справу учасника резонансної ДТП Толстошеєва можуть закрити. ВІДЕО
Справу учасника резонансної ДТП Толстошеєва можуть закрити. ВІДЕО
Вже більше року пройшло з того моменту, як водій іномарки, Станіслав Толстошеєв, вилетів на тротуар і збив на смерть сімдесятирічну жінку. Кермувальник Толстошеєв під час аварії не контролював себе через приступ епілепсії. Такі висновки повторних експертиз повідомили у столичній прокуратурі. Епілептичний напад у водія іномарки був вперше, - зазначили експерти. Наркотики та алкоголь у його крові не знайшли. Через медичні протипоказання Толстошеєв більше не може керувати авто.
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