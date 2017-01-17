Військовим-іноземцям Україна відмовляє у громадянстві. ВІДЕО
Військовим-іноземцям Україна відмовляє у громадянстві. ВІДЕО
Приїхав з іншої країни, взяв до рук зброю та став на захист України. В рядах нашої армії воювало та продовжують воювати сотні іноземних громадян. Доброволець Олег згадує, - літо 2014 року він провів у зоні АТО, разом з трьома французами. Чоловік каже, - якщо громадяни Франції, Німеччини та Хорватії після військових дій змогли повернутися на Батьківщину, то бійці з Росії, Білорусі та Грузії, опинились у своєрідній пастці. Вдома на них чекає в’язниця, адже їх участь в АТО розцінюють, як військове найманство.
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