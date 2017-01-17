Суд у справі екс-бюеркутівців може стати закритим. ВІДЕО

Суд у справі екс-бюеркутівців може стати закритим. ВІДЕО

23:45 17.01.2017

Вже було зірвано чотири судових засідання. Якщо і надалі суду будуть так би мовити вставляти палиці в колеса, є загроза, що судовий процес зроблять закритим.

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