На Донеччині знайдені юні брати-втікачі, яких батьки й не шукали. ВІДЕО

Напередодні, близько 20:00, у поліцію зателефонував 55 – річний мешканець села Андріївка Слов'янського району і повідомив, що знайшов двох малолітніх дітей, які, за їх словами, пішли з дому.

Як виявилося, брати 11 та 12 років намагалися доїхати з Краматорська м. Білозерське Добропільського району.

Поліцейські встановили, що хлопчики разом з мамою і сестрою недавно переїхали жити в Краматорськ. Школу хлопці поки не відвідують і нових знайомими не знайшли, тому вирішили відвідати своїх друзів у Білозерське, де проживали до переїзду.

Близько 20.00 на попутках хлопцям вдалося доїхати до села Андріївка Слов'янського району, що в 25 кілометрах від Краматорська. Там дітей побачив глава Андріївського сільської ради Микола Дихтенко, який поцікавився у них, хто вони і звідки, після чого зателефонував у поліцію.

Голова сільради розповів, що діти були змоклі, замерзлі і голодні. Він відвів їх у пункт обігріву, де їх переодягли та нагодували.

- Коли я почав розпитувати у хлопчиків, звідки їдуть, вони «засовалися». Великий педагогічний досвід підказував, що діти брешуть, але після вони зізналися, хто вони і звідки, - зазначив Микола Дихтенко.

Поліцейські забрали дітей і помістили їх в Центр соціально – психологічної реабілітації для дітей м. Слов'янська. Також правоохоронці знайшли маму братів і поїхали за нею в Краматорськ. Жінка розповіла, що хлопчики вже неодноразово йшли з дому, але завжди поверталися. А в поліцію не дзвонила, бо боялася, що її позбавлять батьківських прав.

Жінка буде притягнута до адміністративної відповідальності за ст. 184 Купап «Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей».

- Дивує байдужість перехожих, які у вечірній час, в морозну погоду бачать двох маленьких дітей без супроводу дорослих і проходять повз, а що ще гірше, замість того, щоб повідомити поліцію, підвозять їх на автомобілях. Спасибі голові Андріївського сільської ради Миколі Яковичу, який не пройшов повз хлопців, невідомо, що з ними могло б статися, - зазначив начальник Слов'янського відділу поліції Сергій Альошин.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області