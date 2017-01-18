На Черкащині чоловік підірвав гранату у будинку знайомого, є поранені. ВІДЕО

На Черкащині чоловік підірвав гранату у будинку знайомого, є поранені. ВІДЕО

11:00 18.01.2017

У Драбівське відділення поліції звернувся 28-річний житель смт. Драбів з повідомленням, що в його будинку стався вибух. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група разом з вибухо-технічною службою.

Виїздом на місце події поліцейські встановили, що в будинку заявника вибухнула граната РГД-5. Внаслідок вибуху постраждала 41-річна співмешканка потерпілого, яка з тілесними ушкодженнями була госпіталізована в Драбівську лікарню. Також від вибуху в будинку повилітали вікна, пошкоджено підлогу та стіл.

Під час спілкування з поліцейськими заявник повідомив, що напередодні на його мобільний телефон подзвонив його знайомий, з яким у нього неодноразово виникали конфлікти, та погрожував його підірвати, але він не надав уваги його погрозам. Через деякий час зловмисник прийшов в будинок потерпілого та почав розмахувати предметом схожим на гранату. Побачивши це, співмешканка заявника спробувала відбирати гранату у нетверезого молодика, але той кинув її у кімнату будинку. Після того, як граната здетонувала, зловмисник вибіг з будинку та втік у невідомому напрямку.

Підозрюваного було затримано за місцем проживання та доставлено до Драбівського відділення поліції. Ним виявився 33-річний місцевий житель. Як пояснив сам затриманий в нього виник конфлікт з заявником, і так він хотів його налякати. Гранату рік тому привіз із зони АТО, де проходив службу.

За дане кримінальне правопорушення чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.

За матеріалами ВК ГУНП у Черкаській області

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