На Черкащині поліція затримала підозрюваного у вбивстві молодика. ВІДЕО
На Черкащині поліція затримала підозрюваного у вбивстві молодика. ВІДЕО
До чергової частини Звенигородського відділу поліції надійшло повідомлення від 25-річної мешканки одного із сіл району, що її співмешканець вбив її 23-річного брата. Подію було зареєстровано та на місце негайно виїхала слідчо-оперативна група.
По прибуттю на місце події на подвір`ї будинку поліцейські побачили труп чоловіка з множинними ранами голови. Під час спілкування заявниця повідомила, що після спільного вживання алкоголю у її 22-річного співмешканця, виник конфлікт з її братом. Зловмисник взяв у руки сокиру, яка знаходилась на подвір`ї, та вдарив нею брата по голові, після чого викинув сокиру у вигрібну яму та пішов у невідомому напрямку.
За декілька хвилин правоохоронці затримали підозрюваного на одній із вулиць села, як з’ясувалося чоловік раніше вже притягувався до відповідальності.
Зловмисник у скоєному зізнався.
За матеріалами ВК ГУНП у Черкаській області
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