Автомобіль поліції потрапив в ДТП на вулиці Драйзера у Києві. ВІДЕО
Автомобіль поліції потрапив в ДТП на вулиці Драйзера у Києві. ВІДЕО
Аварія сталася близько восьмої години вечора. Водій «Skoda» розповідає, що він виїжджав з двору на вулицю Драйзера, аж раптом на зустрічній смузі з’явилася поліцейська машина – і стався удар! Очевидці ж розповідають, що патрульні їхали на виклик з сиренами та мигалками.
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