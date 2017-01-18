Автомобіль поліції потрапив в ДТП на вулиці Драйзера у Києві. ВІДЕО

Аварія сталася близько восьмої години вечора. Водій «Skoda» розповідає, що він виїжджав з двору на вулицю Драйзера, аж раптом на зустрічній смузі з’явилася поліцейська машина – і стався удар! Очевидці ж розповідають, що патрульні їхали на виклик з сиренами та мигалками.

Телеканал ЧП.INFO