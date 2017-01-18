У Дніпрі горіла багатоповерхівка. ВІДЕО
У Дніпрі горіла багатоповерхівка. ВІДЕО
Масштабна пожежа в Дніпрі. Там, вранці, близько 200 людей опинилися на вулиці. Це жителі багатоповерхівки, в якій загорілася одна із квартир. Вогонь миттю охопив помешкання. Дим заполонив кілька поверхів.
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