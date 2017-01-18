Українські правозахисники навели шокуючи статистику щодо катувань. ВІДЕО

Українські правозахисники навели шокуючи статистику щодо катувань. ВІДЕО

20:45 18.01.2017

Лише за 2015 рік правозахисники нарахували більше 62 тисяч випадків катувань людей у поліції. Однак, покарання за це ніхто так і не отримав. Експерти кажуть, що домогтись справедливого суду в Україні не завжди легко. Особливо, якщо мова йде про катування. Тому доводиться звертатися до Європейського суду з прав людини. Там все інакше. Міжнародна Феміда не закриває очі на ганебні порушення прав людей. Правозахисники в своїй практиці вже мають чимало перемог. Вони змогли довести, що над їхніми клієнтами знущалися. У свою чергу європейський суд уже не раз зобов’язував  Україну виплачувати таким людям компенсацію. Але тут на думку експертів теж не все так просто. Адже держава платить цю компенсацію коштами із державного бюджету - нашими з вами грошима.

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