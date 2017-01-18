У Сумах чоловік ледве не застрелив патрульних поліцейських. ВІДЕО
У Сумах чоловік ледве не застрелив патрульних поліцейських. ВІДЕО
Чому переслідування п’яного водія у Сумах обернулося смертельною загрозою для правоохоронців дивіться в сьогоднішньому Огляді ДТП. Також у випуску: в Запоріжжі зіштовхнулись тролейбус та маршрутка, у Львові таксист збив двох студенток, в Чернівецькій області автобус на переїзді зніс будинок чергового по переїзду.
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