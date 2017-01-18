На Черкащині боєць АТО кинув гранату в будинок. ВІДЕО

На Черкащині боєць АТО кинув гранату в будинок. ВІДЕО

21:45 18.01.2017

І не лише це… Також в «Огляді надзвичайних подій»:

На Черкащині сімейне застілля завершилося трагедією…

Подружжя організувало продаж наркотиків…

Чоловік пограбував обмінник аби погасити кредит.

Телеканал ЧП.INFO

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
В Україні обирають головного люстратора країни. ВІДЕО
В Україні обирають головного люстратора країни. ВІДЕО
18.01.2017 | 22:45
На Київщині до служби приступили 168 нових поліцейських. ВІДЕО
На Київщині до служби приступили 168 нових поліцейських. ВІДЕО
18.01.2017 | 22:15
На Черкащині боєць АТО кинув гранату в будинок. ВІДЕО
На Черкащині боєць АТО кинув гранату в будинок. ВІДЕО
18.01.2017 | 21:45
У Сумах чоловік ледве не застрелив патрульних поліцейських. ВІДЕО
У Сумах чоловік ледве не застрелив патрульних поліцейських. ВІДЕО
18.01.2017 | 21:15
Українські правозахисники навели шокуючи статистику щодо катувань. ВІДЕО
Українські правозахисники навели шокуючи статистику щодо катувань. ВІДЕО
18.01.2017 | 20:45
У Дніпрі горіла багатоповерхівка. ВІДЕО
У Дніпрі горіла багатоповерхівка. ВІДЕО
18.01.2017 | 20:15
Автомобіль поліції потрапив в ДТП на вулиці Драйзера у Києві. ВІДЕО
Автомобіль поліції потрапив в ДТП на вулиці Драйзера у Києві. ВІДЕО
18.01.2017 | 19:45
На Черкащині поліція затримала підозрюваного у вбивстві молодика. ВІДЕО
На Черкащині поліція затримала підозрюваного у вбивстві молодика. ВІДЕО
18.01.2017 | 16:20
На Черкащині чоловік підірвав гранату у будинку знайомого, є поранені. ВІДЕО
На Черкащині чоловік підірвав гранату у будинку знайомого, є поранені. ВІДЕО
18.01.2017 | 11:00
На Донеччині знайдені юні брати-втікачі, яких батьки й не шукали. ВІДЕО
На Донеччині знайдені юні брати-втікачі, яких батьки й не шукали. ВІДЕО
18.01.2017 | 10:00
Суд у справі екс-бюеркутівців може стати закритим. ВІДЕО
Суд у справі екс-бюеркутівців може стати закритим. ВІДЕО
17.01.2017 | 23:45
Кримчани скаржаться на переслідування. ВІДЕО
Кримчани скаржаться на переслідування. ВІДЕО
17.01.2017 | 23:15
Військовим-іноземцям Україна відмовляє у громадянстві. ВІДЕО
Військовим-іноземцям Україна відмовляє у громадянстві. ВІДЕО
17.01.2017 | 22:45
Справу учасника резонансної ДТП Толстошеєва можуть закрити. ВІДЕО
Справу учасника резонансної ДТП Толстошеєва можуть закрити. ВІДЕО
17.01.2017 | 22:15
Легендарний футболіст опинився в епіцентрі скандалу. ВІДЕО
Легендарний футболіст опинився в епіцентрі скандалу. ВІДЕО
17.01.2017 | 21:50
У Києві позашляховик збив трьох дівчат. ВІДЕО
У Києві позашляховик збив трьох дівчат. ВІДЕО
17.01.2017 | 21:40

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
В Україні заборонили трансляцію російського телеканалу Дождь. Які наслідки?
13.01.2017
Михайло Чаплига
Представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини
Список Савченко. Чи треба було публікувати імена українських заручників?
13.01.2017
Євген Захаров
Директор Харківської правозахисної групи
СБУ співпрацює з ФСБ? Солдата т.зв. ДНР, який здався, хочуть екстрадувати до РФ!
28.12.2016
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

В Україні заборонили трансляцію російського телеканалу Дождь. Чи підтримуєте ви таке рішення?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.