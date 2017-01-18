На Київщині до служби приступили 168 нових поліцейських. ВІДЕО

На Київщині до служби приступили 168 нових поліцейських. ВІДЕО

22:15 18.01.2017

Реформа правоохоронної системи продовжується. Зокрема, лави поліції Київщини поповнило 168 поліцейських. Їх обирали за уже звичною схемою. Кандидати подавали свої анкети, після чого проходили сито відбору. Здавали тести, проходили фізичну підготовку. За Київською Областю ідентичний відбір проведуть і в інших регіонах України.

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