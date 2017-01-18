В Україні обирають головного люстратора країни. ВІДЕО
В Україні обирають головного люстратора країни. ВІДЕО
Аби стати головним люстратором країни потрібно пройти три етапи відбору. Перший вже позаду, наразі кандидати на другому етапі. Розв’язують ситуативні завдання, кандидатів на посаду - семеро. Серед них як держслужбовці так і тимчасово непрацюючі.
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