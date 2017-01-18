Люди у сірій зоні - заручники обставин. ВІДЕО

В уявленні багатьох людей територія воєнних дій на Сході України ділиться чіткою лінією такого собі кордону. По один бік – сепаратисти-вороги, по інший – наші військові. Та на справді це не зовсім так. Адже межі небезпеки розмиті, і часто із уваги людей просто зникає, так звана, сіра зона. Про неї багато говорять, та людям, які і наразі живуть там, розмови мало допомагають.

Телеканал ЧП.INFO