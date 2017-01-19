У Києві пограбували відділення «Укрпошти». ВІДЕО

Посеред білого дня у Києві невідомий скоїв розбійний напад на відділення «Укрпошти». Озброєний чоловік забрав всього близько трьох тисяч гривень, проте неабияк налякав працівників відділення та відвідувачів «Укрпошти». Стріляв двічі. Цілив на щастя не в людей.

Телеканал ЧП.INFO