На Львівщині наркодилери хотіли підкупити поліцейських. ВІДЕО

На Львівщині наркодилери хотіли підкупити поліцейських. ВІДЕО

06:32 19.01.2017

Ватажок ОЗГ, яка розповсюджувала у Львові «важкі» наркотики, вирішив отримати впливових покровителів в Управлінні внутрішньої безпеки обласної поліції.

Зловмисники запропонували поліцейським 120 тисяч гривень за невтручання у наркобізнес. Дилеру разом з його поплічниками тепер доведеться нести відповідальність і за збут наркотичних речовин, і за підкуп службових осіб.

Як згодом встановили працівники УВБ поліції, 34-річний львів’янин, раніше судимий за пограбування та втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, налагодив у Львові мережу постачання та збуту так званих «важких» наркотичних та психотропних засобів – метадону, субутексу, амфетаміну. До «справи він залучив групу осіб, учасники якої зберігали та продавали товар, а також налагодив зв’язки з окремими працівниками поліції, яким за «кришування» злочинної діяльності щомісяця сплачував від 10 до 20 тисяч гривень.

Аби ці поліцейські не мали проблем з керівництвом, а наркобізнес міг безперешкодно функціонувати, організатор групи звернувся до заступника начальника УВБ поліції області і запропонував йому та начальнику підрозділу 100 тисяч гривень хабара.

Підполковник поліції про цю розмову повідомив керівництво та прокуратуру, де слідчим відділом було розпочато кримінальні провадження за пропозицію неправомірної вигоди службовій особі, а також – за зловживання владою або службовим становищем окремими працівниками місцевої поліції та за прикриття злочинної діяльності наркоторговців.

За сприяння нового керівництва поліції Львівській області внутрішньою безпекою поліції було проведено низку заходів щодо встановлення причетності до збуту наркотиків групи осіб. При цьому встановлено особи працівників поліції, які покривали зловмисників. Також задокументовано два факти передачі хабаря у розмірі 100 тисяч гривень керівництву УВБ наркодилером – за невтручання у його справи.

Відділом фізичного захисту та оперативного супроводження Департаменту Національної поліції України спільно з працівниками УВБ, поліції Львівщини та прокуратурою області організатора злочинної групи було затримано після чергової передачі неправомірної вигоди – 20 тисяч гривень. Разом з ним затримали і його спільників. При огляді у наркодилера та інших розповсюджувачів знайдено наркотичні речовини в особливо великих розмірах.

Крім того, під час санкціонованих обшуків за місцем мешкання затриманих знайдено кошти, отримані від збуту наркотиків – понад 5 тисяч євро, 300 доларів США, 11,4 тисяч гривень та банківські картки. Також вилучено шприци, кілька десятків пластмасових флаконів та згортки з фольги з наркотичними речовинами, електроннні ваги для наркотиків, холодну зброю та електрошокер, мобільні телефони та сім-карти, які використовувались для координації дій ОЗГ.

Виявлені наркотичні речовини, ринкова вартість яких становить понад 150 тисяч гривень, направлено на проведення експертизи. 34-річного наркодилера та трьох його найближчих посібників уже затримано в порядку ст.208 КПК України. Також тривають заходи щодо притягнення до відповідальності інших учасників ОЗГ, зокрема – працівників поліції, які сприяли злочинній діяльності.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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