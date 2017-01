СБУ затримала бойовика терористичної організації "Оплот"

Співробітники Служби безпеки України затримали на Сумщині бойовика терористичної організації "Оплот".

Правоохоронці встановили, що раніше судимий мешканець Старобешівського району Донеччини приєднався у 2014 році до бойовиків. У складі незаконного збройного формування він перевозив вантажі терористів, зокрема боєприпаси, та ремонтував техніку.

Зі слів бойовика, щоб не платити заробітну плату, його звинуватили у крадіжці зброї та утримували у в’язниці т.зв. "МГБ ДНР". Після звільнення чоловік тривалий час переховувався в Росії. Співробітники спецслужби затримали його в одному з сіл Сумщини, куди він приїхав до родичів - вимушених переселенців з Донбасу.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.

За матеріалами прес-центру СБУ

Співробітники Служби безпеки України затримали на Сумщині бойовика терористичної організації "Оплот".

Правоохоронці встановили, що раніше судимий мешканець Старобешівського району Донеччини приєднався у 2014 році до бойовиків. У складі незаконного збройного формування він перевозив вантажі терористів, зокрема боєприпаси, та ремонтував техніку.

Зі слів бойовика, щоб не платити заробітну плату, його звинуватили у крадіжці зброї та утримували у в’язниці т.зв. "МГБ ДНР". Після звільнення чоловік тривалий час переховувався в Росії. Співробітники спецслужби затримали його в одному з сіл Сумщини, куди він приїхав до родичів - вимушених переселенців з Донбасу.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.

- See more at: https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/2558#sthash.sEiwURB5.dpuf