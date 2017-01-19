СБУ затримала бойовика терористичної організації "Оплот"
СБУ затримала бойовика терористичної організації "Оплот"
Співробітники Служби безпеки України затримали на Сумщині бойовика терористичної організації "Оплот".
Правоохоронці встановили, що раніше судимий мешканець Старобешівського району Донеччини приєднався у 2014 році до бойовиків. У складі незаконного збройного формування він перевозив вантажі терористів, зокрема боєприпаси, та ремонтував техніку.
Зі слів бойовика, щоб не платити заробітну плату, його звинуватили у крадіжці зброї та утримували у в’язниці т.зв. "МГБ ДНР". Після звільнення чоловік тривалий час переховувався в Росії. Співробітники спецслужби затримали його в одному з сіл Сумщини, куди він приїхав до родичів - вимушених переселенців з Донбасу.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України.
Триває досудове розслідування.
За матеріалами прес-центру СБУ
Співробітники Служби безпеки України затримали на Сумщині бойовика терористичної організації "Оплот".
Правоохоронці встановили, що раніше судимий мешканець Старобешівського району Донеччини приєднався у 2014 році до бойовиків. У складі незаконного збройного формування він перевозив вантажі терористів, зокрема боєприпаси, та ремонтував техніку.
Зі слів бойовика, щоб не платити заробітну плату, його звинуватили у крадіжці зброї та утримували у в’язниці т.зв. "МГБ ДНР". Після звільнення чоловік тривалий час переховувався в Росії. Співробітники спецслужби затримали його в одному з сіл Сумщини, куди він приїхав до родичів - вимушених переселенців з Донбасу.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України.
Триває досудове розслідування.
- See more at: https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/2558#sthash.sEiwURB5.dpuf
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