На Рівненщині пожежні разом із лікарями врятували молодика від самогубства. ВІДЕО

На Рівненщині пожежні разом із лікарями врятували молодика від самогубства. ВІДЕО

13:09 19.01.2017

До Служби порятунку Рівненщини за номером «101» від працівників швидкої медичної допомоги надійшло повідомлення про намагання психічно хворим чоловіком скоїти самогубство на вулиці Костромській, що в обласному центрі.

У повідомленні йшлося, що 29-річний чоловік забарикадувався в одній із кімнат у власній квартирі та обіцяв зістрибнути з сьомого поверху.

За вказаною адресою негайно виїхало чергове відділення рятувальників на пожежній автодрабині та оперативно-координаційний центр Головного управління ДСНС у Рівненській області.

Прибувши за вказаною адресою, рятувальники вступили в переговори з чоловіком. Дістатися до людини було вкрай важко, адже двері були підперті з середини шафою.

Проте, після кількох хвилинних умовлянь рятувальників, чоловік дозволив медикам зробити йому укол з заспокійливим.

Потому його провели до карети швидкої та доставили до лікувального закладу.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Рівненській області

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