На Рівненщині пожежні разом із лікарями врятували молодика від самогубства. ВІДЕО
На Рівненщині пожежні разом із лікарями врятували молодика від самогубства. ВІДЕО
До Служби порятунку Рівненщини за номером «101» від працівників швидкої медичної допомоги надійшло повідомлення про намагання психічно хворим чоловіком скоїти самогубство на вулиці Костромській, що в обласному центрі.
У повідомленні йшлося, що 29-річний чоловік забарикадувався в одній із кімнат у власній квартирі та обіцяв зістрибнути з сьомого поверху.
За вказаною адресою негайно виїхало чергове відділення рятувальників на пожежній автодрабині та оперативно-координаційний центр Головного управління ДСНС у Рівненській області.
Прибувши за вказаною адресою, рятувальники вступили в переговори з чоловіком. Дістатися до людини було вкрай важко, адже двері були підперті з середини шафою.
Проте, після кількох хвилинних умовлянь рятувальників, чоловік дозволив медикам зробити йому укол з заспокійливим.
Потому його провели до карети швидкої та доставили до лікувального закладу.
За матеріалами прес-служби ДСНС у Рівненській області
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