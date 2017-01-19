В Одесі сварка двох рецидивісток закінчилась різаниною. ВІДЕО

До Малиновського відділу поліції в м. Одесі надійшло повідомлення лікарів, що до медичного закладу міста було доставлено жінку з ножем у грудях.

Одразу ж на місце події була направлена слідчо-оперативна група Малиновського відділу поліції.

Поліцейські встановили, що в одній з квартир житлового масиву Черемушки, крім господаря, мешкали його двоюрідний брат та 26-річна раніше засуджена за ст. 121 Кримінального кодексу України племінниця. Крім постійних мешканців, у квартирі знаходилася гостя - 33-річна раніше засуджена за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) мешканка Київської області.

Встановлено, що жінки познайомилися у місцях позбавлення волі і одеситка запросила нову подругу на святкування Нового року. Не маючи певного роду занять, компанія розтягнула «свята» на два тижні.



Як свідчать чоловіки - очевидці, конфлікт між жінками розпочався, коли одна з них не знайшла грошей, які їй подарували на Новий рік. Обурена жінка звинуватила у крадіжці подругу. Обидві, маючи кримінальний досвід по тяжким статтям Кримінального кодексу України, одразу ж перейшли до застосування фізичної сили. Одеситка вдарила по обличчю нову подругу, та у відповідь схопила ножа та нанесла удар в область грудної клітини.

Як розповів начальник Малиновського відділу поліції Сергій Волков, відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України.

Жінці повідомлено про підозру у умисному спричиненні тяжкого тілесного ушкодження, небезпечного для життя в момент заподіяння, та в порядку статті 208 КПК України затримано. Досудове розслідування триває.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області