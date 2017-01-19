В Одесі сварка двох рецидивісток закінчилась різаниною. ВІДЕО

В Одесі сварка двох рецидивісток закінчилась різаниною. ВІДЕО

14:42 19.01.2017

До Малиновського відділу поліції в м. Одесі надійшло повідомлення лікарів, що до медичного закладу міста було доставлено жінку з ножем у грудях.

Одразу ж на місце події була направлена слідчо-оперативна група Малиновського відділу поліції.

Поліцейські встановили, що в одній з квартир житлового масиву Черемушки, крім господаря, мешкали його двоюрідний брат  та 26-річна раніше засуджена за ст. 121 Кримінального кодексу України племінниця. Крім постійних мешканців, у квартирі знаходилася гостя - 33-річна раніше засуджена за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) мешканка Київської області.

Встановлено, що жінки познайомилися у місцях позбавлення волі і одеситка запросила нову подругу на святкування Нового року. Не маючи певного роду занять, компанія розтягнула «свята» на два тижні.     

Як свідчать чоловіки - очевидці, конфлікт між жінками розпочався, коли одна з них не знайшла грошей, які їй подарували на Новий рік. Обурена жінка звинуватила у крадіжці подругу. Обидві, маючи кримінальний досвід по тяжким статтям Кримінального кодексу України, одразу ж перейшли до застосування фізичної сили. Одеситка вдарила по обличчю нову подругу, та у відповідь схопила ножа та нанесла удар в область грудної клітини.

Як розповів начальник Малиновського відділу поліції Сергій Волков, відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України.

Жінці повідомлено про підозру у умисному спричиненні тяжкого тілесного ушкодження, небезпечного для життя в момент заподіяння, та в порядку статті 208 КПК України затримано. Досудове розслідування триває.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
В Одесі сварка двох рецидивісток закінчилась різаниною. ВІДЕО
В Одесі сварка двох рецидивісток закінчилась різаниною. ВІДЕО
19.01.2017 | 14:42
На Рівненщині пожежні разом із лікарями врятували молодика від самогубства. ВІДЕО
На Рівненщині пожежні разом із лікарями врятували молодика від самогубства. ВІДЕО
19.01.2017 | 13:09
СБУ затримала бойовика терористичної організації "Оплот"
СБУ затримала бойовика терористичної організації "Оплот"
19.01.2017 | 07:24
У Києві пограбували відділення «Укрпошти». ВІДЕО
У Києві пограбували відділення «Укрпошти». ВІДЕО
19.01.2017 | 07:04
На Львівщині наркодилери хотіли підкупити поліцейських. ВІДЕО
На Львівщині наркодилери хотіли підкупити поліцейських. ВІДЕО
19.01.2017 | 06:32
Люди у сірій зоні - заручники обставин. ВІДЕО
Люди у сірій зоні - заручники обставин. ВІДЕО
18.01.2017 | 23:45
У Україні має з’явитися інформаційний комісар. ВІДЕО
У Україні має з’явитися інформаційний комісар. ВІДЕО
18.01.2017 | 23:15
В Україні обирають головного люстратора країни. ВІДЕО
В Україні обирають головного люстратора країни. ВІДЕО
18.01.2017 | 22:45
На Київщині до служби приступили 168 нових поліцейських. ВІДЕО
На Київщині до служби приступили 168 нових поліцейських. ВІДЕО
18.01.2017 | 22:15
На Черкащині боєць АТО кинув гранату в будинок. ВІДЕО
На Черкащині боєць АТО кинув гранату в будинок. ВІДЕО
18.01.2017 | 21:45
У Сумах чоловік ледве не застрелив патрульних поліцейських. ВІДЕО
У Сумах чоловік ледве не застрелив патрульних поліцейських. ВІДЕО
18.01.2017 | 21:15
Українські правозахисники навели шокуючи статистику щодо катувань. ВІДЕО
Українські правозахисники навели шокуючи статистику щодо катувань. ВІДЕО
18.01.2017 | 20:45
У Дніпрі горіла багатоповерхівка. ВІДЕО
У Дніпрі горіла багатоповерхівка. ВІДЕО
18.01.2017 | 20:15
Автомобіль поліції потрапив в ДТП на вулиці Драйзера у Києві. ВІДЕО
Автомобіль поліції потрапив в ДТП на вулиці Драйзера у Києві. ВІДЕО
18.01.2017 | 19:45
На Черкащині поліція затримала підозрюваного у вбивстві молодика. ВІДЕО
На Черкащині поліція затримала підозрюваного у вбивстві молодика. ВІДЕО
18.01.2017 | 16:20
На Черкащині чоловік підірвав гранату у будинку знайомого, є поранені. ВІДЕО
На Черкащині чоловік підірвав гранату у будинку знайомого, є поранені. ВІДЕО
18.01.2017 | 11:00

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
В Україні заборонили трансляцію російського телеканалу Дождь. Які наслідки?
13.01.2017
Михайло Чаплига
Представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини
Список Савченко. Чи треба було публікувати імена українських заручників?
13.01.2017
Євген Захаров
Директор Харківської правозахисної групи
СБУ співпрацює з ФСБ? Солдата т.зв. ДНР, який здався, хочуть екстрадувати до РФ!
28.12.2016
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

В Україні заборонили трансляцію російського телеканалу Дождь. Чи підтримуєте ви таке рішення?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.