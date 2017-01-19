У Дніпрі поліцейські затримали "фантомаса" за пограбування аптеки. ВІДЕО

Через скляну вітрину зловмисник помітив, що фармацевт в аптеці міцно спить. Уважно спостерігаючи за тим, щоб вона не прокинулась, грабіжник почергово зламав кілька замків та забрався до приміщення аптеки.

«В цей час продавчиня прокинулась, почала опиратися та зірвала зі зловмисника маску. Чоловік був упевнений, що аптека обладнана камерами відеоспостереження, тож почав закривати обличчя руками. Похапцем схопивши з каси 300 гривень та мобільний телефон фармацевта, він вибіг з аптеки» - розповів начальник сектору кримінальної поліції Шевченківського ВП Олександр Клешня.

15 січня о 6-ій ранку жінка повідомила про злочин в поліцію. Співробітники поліції почали розслідування за фактом пограбування аптеки по пр. Богдана Хмельницького м. Дніпра.

Завдяки проведеним оперативно-розшуковим заходам працівники кримінальної поліції Шевченківського відділення поліції з’ясували, що викрадений мобільний телефон здала до ломбарду жінка. Опитавши її, поліцейські встановили та затримали зловмисника. Ним виявися 25-річний житель м. Синельникове. 4 роки він провів у місцях позбавлення волі, де відбував покарання за крадіжки з кіосків та магазинів. Грабіжник розповів, що маску знайшов, і шукав можливості скористатися нею. Гроші він планував витратити на купівлю наркотиків.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області