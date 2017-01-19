Легковик не ввійшов в поворот і зніс бетонну електроопору. ВІДЕО

Ввечері у Деснянському районі Києва сталася без перебільшення моторошна ДТП. Автомобіль «Skoda Fabia» на вулиці Бальзака буквально викинуло з дороги прямо в електроопору. Бетонний стовп впав на дорогу, автомобіль перекинувся. У цій аварії серйозно травмувався водій.

Телеканал ЧП.INFO