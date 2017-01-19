Легковик не ввійшов в поворот і зніс бетонну електроопору. ВІДЕО
Легковик не ввійшов в поворот і зніс бетонну електроопору. ВІДЕО
Ввечері у Деснянському районі Києва сталася без перебільшення моторошна ДТП. Автомобіль «Skoda Fabia» на вулиці Бальзака буквально викинуло з дороги прямо в електроопору. Бетонний стовп впав на дорогу, автомобіль перекинувся. У цій аварії серйозно травмувався водій.
|
19.01.2017 | 23:45
|
19.01.2017 | 23:15
|
19.01.2017 | 22:45
|
19.01.2017 | 22:15
|
19.01.2017 | 22:00
|
19.01.2017 | 21:45
|
19.01.2017 | 21:15
|
19.01.2017 | 20:45
|
19.01.2017 | 20:15
|
19.01.2017 | 19:45
|
19.01.2017 | 14:42
|
19.01.2017 | 13:09
|
19.01.2017 | 07:24
|
19.01.2017 | 07:04
|
19.01.2017 | 06:32
|
18.01.2017 | 23:45
-
- 1 з 685
- ››