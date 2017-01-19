У мукачівському психоневрологічному інтернаті порушуються права людей. ВІДЕО

Паралельна реальність, умови немов у в’язниці, а то і гірше. Місце, де людину позбавляють всіх її прав. Місце, де немає до кого звернутися. Психоневрологічний інтернат. Хто може допомогти його пацієнтам і стати на їх захист…

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