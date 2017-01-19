В Сумах водій погрожував поліцейським пістолетом. ВІДЕО

В Сумах перехожі на одній із вулиць помітили п’яного чоловіка, який сів за кермо автомобіля. Хтось одразу викликав поліцейських. Уже за межами міста описану машину помітили патрульні і почали переслідування. Коли таки зупинили втікача, то помітили у нього на поясі кобуру з пістолетом, а коли попросили віддати зброю, той лише її дістав із кобури але віддавати вперто не хотів. Правоохоронцям довелось застосувати силу аби вгамувати недобросовісного водія поліцейським довелось застосувати силу.

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