Працівника прокуратури затримали за вживання та збут наркотиків. ВІДЕО
Працівника прокуратури затримали за вживання та збут наркотиків. ВІДЕО
З’ясувалося, чоловік організував у своєму помешканні цілий притон. Там постійно вживав наркотики сам, схиляв до цього й інших людей. За цим фактом вже розпочато розслідування.
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