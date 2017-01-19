Зникла дитина знайшлася на Одещині. ВІДЕО

Програма «Служби розшуку дітей» про Діму Назаренка виходила в ефір з жовтня місяця. Дзвінків на гарячу лінію з різних куточків України було дуже багато. Хтось казав, що бачив хлопця у Харкові, на Київщині, а дехто впізнав його і на Одещині. Останні два дзвінки дали результат. Юнака відшукали у місті Подільську Одеської області, де він працював у фермера.

Телеканал ЧП.INFO