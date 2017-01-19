Жінку позбавили житла, заради будівництва багатоповерхівки. ВІДЕО

Як швидко у Києві можна позбутися власного житла знають ось ці люди. Частина із них небайдужі активісти, частина – місцеві жителі. Їхній конфлікт із забудовником на вулиці Мічуріна, 44 триває вже майже три роки.

Телеканал ЧП.INFO