Українські військовополонені потребують реабілітації. ВІДЕО
Українські військовополонені потребують реабілітації. ВІДЕО
Військові дії на Донбасі тривають майже три роки. За цей час більше 3-ох тисяч українських військовослужбовців побували в полоні у сепаратистів. Але додому вони повертаються зазвичай не здоровими, а головне, після пережитого, потребують психологічної допомоги. Та на жаль, кажуть експерти в Україні і досі немає належної стратегії, як повернути цих людей до звичного життя.
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