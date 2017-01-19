Українські військовополонені потребують реабілітації. ВІДЕО

Українські військовополонені потребують реабілітації. ВІДЕО

22:45 19.01.2017

Військові дії на Донбасі тривають майже три роки. За цей час більше 3-ох тисяч українських військовослужбовців побували в полоні у сепаратистів. Але додому вони повертаються зазвичай не здоровими, а головне, після пережитого, потребують психологічної допомоги. Та на жаль, кажуть експерти в Україні і досі немає належної стратегії, як повернути цих людей до звичного життя.

Телеканал ЧП.INFO

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
Чергове засідання у справі екс-беркутівців. ВІДЕО
Чергове засідання у справі екс-беркутівців. ВІДЕО
19.01.2017 | 23:45
В Україні незабаром з’являться приватні судові виконавці. ВІДЕО
В Україні незабаром з’являться приватні судові виконавці. ВІДЕО
19.01.2017 | 23:15
Українські військовополонені потребують реабілітації. ВІДЕО
Українські військовополонені потребують реабілітації. ВІДЕО
19.01.2017 | 22:45
Жінку позбавили житла, заради будівництва багатоповерхівки. ВІДЕО
Жінку позбавили житла, заради будівництва багатоповерхівки. ВІДЕО
19.01.2017 | 22:15
У Дніпрі поліцейські затримали "фантомаса" за пограбування аптеки. ВІДЕО
У Дніпрі поліцейські затримали "фантомаса" за пограбування аптеки. ВІДЕО
19.01.2017 | 22:00
Зникла дитина знайшлася на Одещині. ВІДЕО
Зникла дитина знайшлася на Одещині. ВІДЕО
19.01.2017 | 21:45
Працівника прокуратури затримали за вживання та збут наркотиків. ВІДЕО
Працівника прокуратури затримали за вживання та збут наркотиків. ВІДЕО
19.01.2017 | 21:15
В Сумах водій погрожував поліцейським пістолетом. ВІДЕО
В Сумах водій погрожував поліцейським пістолетом. ВІДЕО
19.01.2017 | 20:45
У мукачівському психоневрологічному інтернаті порушуються права людей. ВІДЕО
У мукачівському психоневрологічному інтернаті порушуються права людей. ВІДЕО
19.01.2017 | 20:15
Легковик не ввійшов в поворот і зніс бетонну електроопору. ВІДЕО
Легковик не ввійшов в поворот і зніс бетонну електроопору. ВІДЕО
19.01.2017 | 19:45
В Одесі сварка двох рецидивісток закінчилась різаниною. ВІДЕО
В Одесі сварка двох рецидивісток закінчилась різаниною. ВІДЕО
19.01.2017 | 14:42
На Рівненщині пожежні разом із лікарями врятували молодика від самогубства. ВІДЕО
На Рівненщині пожежні разом із лікарями врятували молодика від самогубства. ВІДЕО
19.01.2017 | 13:09
СБУ затримала бойовика терористичної організації "Оплот"
СБУ затримала бойовика терористичної організації "Оплот"
19.01.2017 | 07:24
У Києві пограбували відділення «Укрпошти». ВІДЕО
У Києві пограбували відділення «Укрпошти». ВІДЕО
19.01.2017 | 07:04
На Львівщині наркодилери хотіли підкупити поліцейських. ВІДЕО
На Львівщині наркодилери хотіли підкупити поліцейських. ВІДЕО
19.01.2017 | 06:32
Люди у сірій зоні - заручники обставин. ВІДЕО
Люди у сірій зоні - заручники обставин. ВІДЕО
18.01.2017 | 23:45

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
В Україні заборонили трансляцію російського телеканалу Дождь. Які наслідки?
13.01.2017
Михайло Чаплига
Представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини
Список Савченко. Чи треба було публікувати імена українських заручників?
13.01.2017
Євген Захаров
Директор Харківської правозахисної групи
СБУ співпрацює з ФСБ? Солдата т.зв. ДНР, який здався, хочуть екстрадувати до РФ!
28.12.2016
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

В Україні заборонили трансляцію російського телеканалу Дождь. Чи підтримуєте ви таке рішення?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.