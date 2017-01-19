Українські військовополонені потребують реабілітації. ВІДЕО

Військові дії на Донбасі тривають майже три роки. За цей час більше 3-ох тисяч українських військовослужбовців побували в полоні у сепаратистів. Але додому вони повертаються зазвичай не здоровими, а головне, після пережитого, потребують психологічної допомоги. Та на жаль, кажуть експерти в Україні і досі немає належної стратегії, як повернути цих людей до звичного життя.

Телеканал ЧП.INFO