В Україні незабаром з’являться приватні судові виконавці. ВІДЕО
В Україні незабаром з’являться приватні судові виконавці. ВІДЕО
Реформа судової системи в Україні хоч і повільно, але відбувається. І вже невдовзі на українців очікують – приватні судові виконавці. Саме вони вже скоро будуть повертати борги банкам і підприємцям. Працювати вони будуть разом із державними виконавцями.
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