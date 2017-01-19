В Україні незабаром з’являться приватні судові виконавці. ВІДЕО

Реформа судової системи в Україні хоч і повільно, але відбувається. І вже невдовзі на українців очікують – приватні судові виконавці. Саме вони вже скоро будуть повертати борги банкам і підприємцям. Працювати вони будуть разом із державними виконавцями.

Телеканал ЧП.INFO