Чергове засідання у справі екс-беркутівців. ВІДЕО
Чергове засідання у справі екс-беркутівців. ВІДЕО
У четвер в стінах Святошинського суду розглядали епізод вбивства активіста Романа Варениці. Зокрема, суд досліджував фото та відео гибелі чоловіка.
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