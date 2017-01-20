Підозрюваного у замаху на вбивство дружини та двох дітей заарештовано

В ході досудового розслідування були з’ясовані нові обставини трагедії, які стали підставою для звернення поліції у Окнянський районний суд із клопотанням про обрання підозрюваному запобіжного заходу – тримання під вартою.

Нагадаємо, в ніч на 14 січня у одному з будинків, розташованих у с. Федосіївка, сталася пожежа, в результаті якої 25-річна мешканка будинку та двоє її малолітніх дітей отримали чисельні опіки 1-3 ступенів.

За попередньо зібраною зі свідчень потерпілої та очевидців події інформацією поліцейські внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

По даному провадженню були призначені судово-медичні експертизи для встановлення важкості тілесних ушкоджень у потерпілих та механізму їх утворення, а також призначено пожежно-технічну експертизу для встановлення механізму та причин займання.

В ході проведення досудового слідства були виявлені обставини трагедії, які стали підставою для перекваліфікації вказаного кримінального провадження з ст. 128 КК України на ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 2, 5 ч. 2 ст. 115 КК України.

У скоєнні даного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється 37-річний чоловік та батько потерпілих, якому було повідомлено про підозру у закінченому замаху на вчинення умисного вбивства більше двох осіб, малолітніх дітей, вчиненого способом, небезпечним для життя багатьох осіб.

Це стало підставою для звернення поліції у Окнянський районний суд із клопотанням про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Однак, сьогодні слідчим суддею Окнянського районного суду Одеської області в задоволенні зазначеного клопотання було відмовлено та підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

За вчинення вказаного кримінального правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення від 10 до 15 років волі або довічне позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області