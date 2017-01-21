У ВР пропонують розслідувати роздачу нагородної зброї Аваковим. ВІДЕО

Більше тисячі одиниць зброї впродовж двох років подарував Арсен Аваков. Мінімальна ціна одного пістолету кілька сотень доларів – максимальна ж вимірюється у тисячах. У той час, коли бюджетом закладено значно менше. Кого, за які заслуги та за який кошт міністр внутрішніх справ нагородив зброєю.

Телеканал ЧП.INFO