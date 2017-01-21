Українські правозахисники навели шокуючи статистику щодо катувань. ВІДЕО

Українські правозахисники навели шокуючи статистику щодо катувань. ВІДЕО

22:30 21.01.2017

Лише за 2015 рік правозахисники нарахували більше 62 тисяч випадків катувань людей у поліції. Однак, покарання за це ніхто так і не отримав. Експерти кажуть, що домогтись справедливого суду в Україні не завжди легко. Особливо, якщо мова йде про катування. Тому доводиться звертатися до Європейського суду з прав людини. Там все інакше. Міжнародна Феміда не закриває очі на ганебні порушення прав людей. Правозахисники в своїй практиці вже мають чимало перемог. Вони змогли довести, що над їхніми клієнтами знущалися. У свою чергу європейський суд уже не раз зобов’язував  Україну виплачувати таким людям компенсацію. Але тут на думку експертів теж не все так просто. Адже держава платить цю компенсацію коштами із державного бюджету - нашими з вами грошима.

Телеканал ЧП.INFO

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
Журналіст-розслідувач втік з України через погрози. ВІДЕО
Журналіст-розслідувач втік з України через погрози. ВІДЕО
22.01.2017 | 21:30
У мукачівському психоневрологічному інтернаті порушуються права людей. ВІДЕО
У мукачівському психоневрологічному інтернаті порушуються права людей. ВІДЕО
22.01.2017 | 20:30
Камери відеофіксації на українських дорогах зафіксували шокуючу кількість порушень. ВІДЕО
Камери відеофіксації на українських дорогах зафіксували шокуючу кількість порушень. ВІДЕО
22.01.2017 | 19:30
Між СБУ та Савченко розгорається конфлікт через список полонених. ВІДЕО
Між СБУ та Савченко розгорається конфлікт через список полонених. ВІДЕО
22.01.2017 | 08:00
Українські правозахисники навели шокуючи статистику щодо катувань. ВІДЕО
Українські правозахисники навели шокуючи статистику щодо катувань. ВІДЕО
21.01.2017 | 22:30
У ВР пропонують розслідувати роздачу нагородної зброї Аваковим. ВІДЕО
У ВР пропонують розслідувати роздачу нагородної зброї Аваковим. ВІДЕО
21.01.2017 | 21:30
Поліція повідомила подробиці затримання "ксьондза"-шахрая. ВІДЕО
Поліція повідомила подробиці затримання "ксьондза"-шахрая. ВІДЕО
21.01.2017 | 21:00
Рівень гомофобії в українському суспільстві залишається високим. ВІДЕО
Рівень гомофобії в українському суспільстві залишається високим. ВІДЕО
21.01.2017 | 20:30
Глава СНБО и бойцы АТО предлагают ввести блокаду Донбасса. ВИДЕО
Глава СНБО и бойцы АТО предлагают ввести блокаду Донбасса. ВИДЕО
21.01.2017 | 08:00
На Харківщині поліція припинила рейдерське захоплення підприємств. ВІДЕО
На Харківщині поліція припинила рейдерське захоплення підприємств. ВІДЕО
21.01.2017 | 00:02
Експерти розповіли, чи можна захиститись від озброєних нападників. ВІДЕО
Експерти розповіли, чи можна захиститись від озброєних нападників. ВІДЕО
20.01.2017 | 23:45
Зоозахисники виступають проти використання тварин для розваг. ВІДЕО
Зоозахисники виступають проти використання тварин для розваг. ВІДЕО
20.01.2017 | 23:15
Поліцейські затримали так званого "депутата народної ради ДНР". ВІДЕО
Поліцейські затримали так званого "депутата народної ради ДНР". ВІДЕО
20.01.2017 | 23:00
На Луганщині у вогні мало не загинули діти. ВІДЕО
На Луганщині у вогні мало не загинули діти. ВІДЕО
20.01.2017 | 22:45
За групу інвалідності лікарі вимагали у жінки хабар. ВІДЕО
За групу інвалідності лікарі вимагали у жінки хабар. ВІДЕО
20.01.2017 | 22:15
У Маріуполі поліція затримала грабіжника, який ледь на задушив жінку. ВІДЕО
У Маріуполі поліція затримала грабіжника, який ледь на задушив жінку. ВІДЕО
20.01.2017 | 22:00

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
В Україні заборонили трансляцію російського телеканалу Дождь. Які наслідки?
13.01.2017
Михайло Чаплига
Представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини
Список Савченко. Чи треба було публікувати імена українських заручників?
13.01.2017
Євген Захаров
Директор Харківської правозахисної групи
СБУ співпрацює з ФСБ? Солдата т.зв. ДНР, який здався, хочуть екстрадувати до РФ!
28.12.2016
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

В Україні заборонили трансляцію російського телеканалу Дождь. Чи підтримуєте ви таке рішення?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.