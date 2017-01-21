Поліція повідомила подробиці затримання "ксьондза"-шахрая. ВІДЕО

Ні на мить не сумнівалася 83-річна жителька Корця у щирості, правдивості слів і справжності свого гостя. Чоловік, який представився ксьондзом, завітав до оселі жінки нібито із допомогою від вірян. Спілкувався польською мовою, падав навколішки та бив поклони за її здоров’я, а в результаті — обікрав пенсіонерку.



13 грудня торік кореччанка, яка проживає в будинку одна, близько 17-ї години зустрічала на порозі гостя. Чемний, пристойно одягнений та представницький з виду чоловік завів мову із господинею польською та повідомив про свою важливу «місію» — його делегували польські віряни за благословення настоятеля місцевого костелу, аби передати їй 100 доларів США допомоги. Слово за слово — розговорилися.

Розчулена увагою та толерантністю жінка навіть і не заперечувала, коли той повідомив, що не має коштів на пальне для авто, тому за 400 гривень, якби йому дала господиня, був би безмежно вдячний. Отримавши зазначену суму та ставши навколішки, почав бити поклони за її здоров’я.

Тільки от після цієї подяки, коли запримітив схованку, йому дуже вже закортіло чаю або кави. Господиня заходилася на кухні готувати напій, а «ксьондз» тим часом викрав із тумбочки 26 тисяч гривень та 890 доларів США і, перетнувшись на порозі кімнати, поспіхом покинув будинок. Тоді жінка й збагнула, що сталася біда.



Працівники карного розшуку Корецького відділення поліції вийшли на слід зловмисника. Ним виявився 33-річний житель Новоград-Волинського. Попри кримінальний досвід, чоловік володіє німецькою та польською мовами, має вищу освіту, однак уже побував у місцях позбавлення волі за шахрайство. Запевняє, що злочини визрівали спонтанно, поверне потерпілим усі кошти, адже працює оператором на будівельній фірмі і отримує достойну зарплатню. Однак усю цю «щирість» розкаяння перевіряють поліцейські.

«Я приїхав до свого знайомого у гості в Корець, однак його не виявилося удома, — переконує нині житель Новоград-Волинського. — Грошей не було, тому й вирішив піти на злочин, але всі гроші обов’язково поверну».



Утім, поліцейські встановили, що чоловік, без сумніву, планував свої злочинні діяння. З’ясувалося, що його батько колись працював у костелі, що розташований у Корці. Туди і він навідувався час від часу, придивляючись та ненароком цікавлячись прихожанами. У райцентрі, крім 83-річної жінки, його жертвою стала ще одна місцева жителька. «Ксьондз», увійшовши в довіру до 79-річної пенсіонерки, під приводом обміну валюти заволодів у жовтні минулоріч трьома тисячами 100 гривнями.

«За фактами крадіжки та шахрайства тривають досудові розслідування у кримінальних провадженнях, відкритих за частиною 1 статей 185, 190 Кримінального кодексу України, — повідомив заступник начальника слідчого відділу Корецького відділення поліції Вадим Матвієнко. — Вирішується питання про повідомлення зловмиснику про підозру та обрання міри запобіжного заходу».

Натомість потерпіла 83-річна жителька Корця застерігає інших в жодному разі не довіряти будь-яким незнайомцям, бо будучи обізнаною у можливих аферах, сама не очікувала, що потрапить на гачок афериста, позбувшись грошей, які відкладала роками.

«Ці шахраї вони вміють підійти. Я до нього увійшла в довіру, коли він до мене ласкою і ще й запропонував допомогу, — каже пані Ядвіга. — За все моє життя у мене з будинку ніхто нічого не вкрав, а тут таке сталося».

Працівники поліції також звертаються до громадян, яких ошукали в схожий спосіб, повідомити на спецлінію «102». Нині зловмисника перевіряють на причетність до інших аналогічних злочинів.

За матеріалами прес-служби ГУНП у Рівненській області