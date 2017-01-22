Журналіст-розслідувач втік з України через погрози. ВІДЕО

Журналіст-розслідувач втік з України через погрози. ВІДЕО

21:30 22.01.2017

Історія Олексія Бобровнікова, журналіста телеканалу «1+1», шокувала багатьох. Він через погрози був змушений поїхати з України. Зараз журналіст, начебто, перебуває у Німеччині, там він звернувся по допомогу як політично-переслідуваний. Медійник боїться за своє життя. Бобровніков, начебто, не звертався до правоохоронних органів в Україні, бо немає до них довіри. Відтак, вирішив поїхати за кордон – це було єдине привальне рішення, - певні експерти. Адже, з одного боку, журналісти в Україні захищені кримінальним кодексом, однак у реальному житті, цей захист доволі формальний. 

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