Журналіст-розслідувач втік з України через погрози. ВІДЕО

Історія Олексія Бобровнікова, журналіста телеканалу «1+1», шокувала багатьох. Він через погрози був змушений поїхати з України. Зараз журналіст, начебто, перебуває у Німеччині, там він звернувся по допомогу як політично-переслідуваний. Медійник боїться за своє життя. Бобровніков, начебто, не звертався до правоохоронних органів в Україні, бо немає до них довіри. Відтак, вирішив поїхати за кордон – це було єдине привальне рішення, - певні експерти. Адже, з одного боку, журналісти в Україні захищені кримінальним кодексом, однак у реальному житті, цей захист доволі формальний.

Телеканал ЧП.INFO