Камери відеофіксації на українських дорогах зафіксували шокуючу кількість порушень. ВІДЕО

Ще на початку липня минулого року міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков і тодішня голова Національної поліції Хатія Деканоідзе презентували пілотний проект відео фіксації порушень правил дорожнього руху. Спочатку встановили камери лише в Києві, а потім ще у двох регіонах: На Закарпатті та в Одесі. Усього працювало 6 камер та за перші чотири місяці роботи вони зафіксували просто шокуючу кількість порушень – більше одного мільйона 300 тисяч.

Телеканал ЧП.INFO