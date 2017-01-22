Камери відеофіксації на українських дорогах зафіксували шокуючу кількість порушень. ВІДЕО
Камери відеофіксації на українських дорогах зафіксували шокуючу кількість порушень. ВІДЕО
Ще на початку липня минулого року міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков і тодішня голова Національної поліції Хатія Деканоідзе презентували пілотний проект відео фіксації порушень правил дорожнього руху. Спочатку встановили камери лише в Києві, а потім ще у двох регіонах: На Закарпатті та в Одесі. Усього працювало 6 камер та за перші чотири місяці роботи вони зафіксували просто шокуючу кількість порушень – більше одного мільйона 300 тисяч.
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