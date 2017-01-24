СБУ: російський бойовик "ДНР" здався українським військовим. ВІДЕО

СБУ: російський бойовик "ДНР" здався українським військовим. ВІДЕО

23:30 24.01.2017

Сили антитерористичної операції затримали громадянина Росії, який намагався перейти лінію розмежування поза встановленими пунктами пропуску поблизу селища Оленівка Волноваського району Донеччини.

Громадянин Росії, уродженець села Луки Псковської області РФ до Донецька прибув ще у мирному 2013 році в пошуках роботи. У середині 2015 року чоловік через фінансові труднощі вступив до одного з незаконних збройних формувань т.зв. "ДНР". Він обіймав посаду чергового пункту управління розвідки, приймав доповіді із спостережних пунктів бойовиків та готував довідки ватажкам терористичного угруповання.

Як пояснив чоловік, він вирішив добровільно покинути розташування бойовиків та здатися українській владі через морально-психологічний тиск російських кураторів та непомірні грошові побори з боку ватажків терористів.

Слідчими СБ України відкрито кримінальне провадження за ст. 258-3 Кримінального  кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

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