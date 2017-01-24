На Одещині підлітки пограбували приїжджого. ВІДЕО
На Одещині підлітки пограбували приїжджого. ВІДЕО
Чоловік із Болгорода приїхав до Ізмаїла Одеської області по справах. На автобус додому запізнився і залишився на платформі обдумати складну ситуацію. На допомогу прийшли двоє підлітків. Хлопець з дівчиною запропонували нічліг. Незнайомець погодився. Підлітки заманили його на малолюдну дорогу, де вже на них чекало двоє товаришів. Вони побили та порабували нового знайомого.
І не лише це. Також в огляді ДТП дивіться…
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