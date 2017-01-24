У ДТП за участю військового загинуло троє людей. ВІДЕО

З огляду на досить непогані погодні умови, чистоту траси та низку інших обставин, не зрозумілим лишається, чому ж військовий не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу. Щоб встановити всі деталі події, і, зокрема, причини аварії уже призначили службове розслідування.

Телеканал ЧП.INFO