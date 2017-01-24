Потенційних очільників Нацполіції перевірили на логічне мислення. ВІДЕО

У Києві відбувся другий етап конкурс на посаду голови Нацполіції. Після перевірки документів кандидатів, їх запросили на тестування на логічне мислення, відомого ще як тест на айк’ю. Але тест на логічне мислення – це ще не останній етап відбору. Тих, хто його подолає ще чекає інтерв’ювання із експертами. Так перевірятимуть лідерські якості кандидатів. Найкращих – рекомендуватимуть Міністру внутрішніх справ. Уже на початку лютого Нацполіція отримає нового очільника.

Телеканал ЧП.INFO