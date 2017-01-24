Полковника СБУ затримали на хабарі. ВІДЕО

Працівник СБУ домовився з прикордонниками, що закриватиме очі на їхні перевезення товарів поза пунктом пропуску в обмін на почергові транші готівочки до власної кишені. Такий стан справ задовольняв обидві сторони і забезпечував регулярне «підгодовування» лівим заробітком.

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