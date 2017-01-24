Полковника СБУ затримали на хабарі. ВІДЕО
Полковника СБУ затримали на хабарі. ВІДЕО
Працівник СБУ домовився з прикордонниками, що закриватиме очі на їхні перевезення товарів поза пунктом пропуску в обмін на почергові транші готівочки до власної кишені. Такий стан справ задовольняв обидві сторони і забезпечував регулярне «підгодовування» лівим заробітком.
І не лише це. Також в огляді хабар.news дивіться:
На Сумщині посадовець вимагав 20 000 гривень.
На херсонській митниці стягували із людей данину.
|
25.01.2017 | 06:06
|
24.01.2017 | 23:30
|
24.01.2017 | 23:15
|
24.01.2017 | 22:45
|
24.01.2017 | 22:15
|
24.01.2017 | 21:45
|
24.01.2017 | 21:15
|
24.01.2017 | 20:45
|
24.01.2017 | 20:15
|
24.01.2017 | 19:45
|
24.01.2017 | 19:30
|
24.01.2017 | 18:30
|
24.01.2017 | 14:00
|
24.01.2017 | 12:42
|
24.01.2017 | 11:40
|
24.01.2017 | 08:33
-
- 1 з 689
- ››