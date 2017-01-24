У Миколаєві чоловік три дні катував свою дівчину. ВІДЕО
У Миколаєві чоловік три дні катував свою дівчину. ВІДЕО
У Миколаєві впродовж трьох діб по звірячому бив та тримав у зачиненій квартирі дівчинку її колишній коханий. Вони познайомились у кафе, де разом працювали. Жінка терпіла сильні побої та сиділа під замком. Через три дні знущань, хлопцю потрібно було піти з квартири. Потерпіла цим скористалася - тікала через вікно третього поверху.
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