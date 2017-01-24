В суді по справі екс-беркутівців допитали ще одного потерпілого. ВІДЕО

В суді по справі екс-беркутівців допитали ще одного потерпілого. ВІДЕО

23:15 24.01.2017

Чоловік приїхав до Києва із селища в Івано-Франківській області аби пригадати буремні події зими 2014 року. Розповідає, приїжджав на Майдна двічі. Перший раз – ще у січні, другий – вже у лютому.

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