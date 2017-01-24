В суді по справі екс-беркутівців допитали ще одного потерпілого. ВІДЕО
В суді по справі екс-беркутівців допитали ще одного потерпілого. ВІДЕО
Чоловік приїхав до Києва із селища в Івано-Франківській області аби пригадати буремні події зими 2014 року. Розповідає, приїжджав на Майдна двічі. Перший раз – ще у січні, другий – вже у лютому.
|
25.01.2017 | 06:06
|
24.01.2017 | 23:30
|
24.01.2017 | 23:15
|
24.01.2017 | 22:45
|
24.01.2017 | 22:15
|
24.01.2017 | 21:45
|
24.01.2017 | 21:15
|
24.01.2017 | 20:45
|
24.01.2017 | 20:15
|
24.01.2017 | 19:45
|
24.01.2017 | 19:30
|
24.01.2017 | 18:30
|
24.01.2017 | 14:00
|
24.01.2017 | 12:42
|
24.01.2017 | 11:40
|
24.01.2017 | 08:33
-
- 1 з 689
- ››