СБУ попередила спробу фінансування тероризму через продаж металобрухту. ВІДЕО

СБУ попередила спробу фінансування тероризму через продаж металобрухту. ВІДЕО

09:30 25.01.2017

Співробітники Служби безпеки України попередили спробу створення каналу фінансування тероризму.

Правоохоронці встановили, що ватажки т.зв. "ДНР" для фінансування незаконних збройних формувань планували налагодити нелегальне вивезення металобрухту з псевдореспубліки. Через підконтрольні комерційні структури, які мають дозволи на перевезення товарів через лінію розмежування, вони вивозили продукцію на контрольовану українською владою територію для перепродажу.

На даний час співробітниками спецслужби на залізничному пункті пропуску Костянтинівка затримано та накладено арешт на 19 вагонів, в яких перевозився металобрухт. За наявною у СБ України інформацією, це була перша спроба представників терористів незаконно вивезти лом чорних металів.

На вагони з металобрухтом приблизною вартістю майже шість мільйонів гривень накладено арешт.

Слідчими СБ України відкрито кримінальне провадження за ст. 258-5 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

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