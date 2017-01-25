На Донеччині маленький хлопчик ледь не загинув через недогляд батьків. ВІДЕО

Співробітники ювенальної превенції Покровського відділу поліції разом із спеціалістами служби по справах дітей Покровської міської ради відвідували родини, які опинились у важких життєвих обставинах.Під час рейду правоохоронці обстежували побутові умови, в яких знаходяться діти, перевіряли чи належним чином наглядають за ними батьки та чи немає в родинах фактів насилля.

Так, завітавши до однієї родини, в якій виховується троє малолітніх дітей, перед поліцейськими постала жахлива картина. В будинку було дуже холодно, скрізь купи сміття, бруду та павутиння. Крім того, дворові брудні коти та собаки відчували себе повноправними «членами родини» і спокійно розгулювали по дому.

На дивані, в купі брудної постільної білизни, правоохоронці помітили маленького хлопчика, який виглядав хворим. На запитання: «Що трапилось і як себе почуваєш?», дитина ослабленим голосом ледве змогла відповісти, що йому дуже погано, болить голова та живіт. Не втрачаючи часу, співробітники поліції визвали швидку допомогу. Медики, які прибули на виклик, виявили, що у хлопчика дуже висока температура та є підозра на апендицит.

31-річна мати дітей була на роботі, а за малечею наглядав їх 32-річний батько. Чоловік розповів що, його 4-річному сину стало зле ще вчора, але він вважав, що дитина трохи полежить і все минеться, і не має ніякої потреби викликати лікарів. В будинку було ще двоє неповнолітніх – 7-річна дівчинка і 5-річний хлопчик. Маленькі мешканці цього «будинку жахів» мали не кращий вигляд. Вони були брудні, занедбані та розповіли правоохоронцям, що їдять майже завжди тільки макарони. І як з’ясувалось, вони теж хворіють, тому не ходять до школи і дитячого садочку.

Така оселя є не тільки неприйнятна для проживання малечі, а й навіть небезпечна. А батьки, замість виховання своїх маленьких дітей, дуже часто прикладаються до чарки. Тому, правоохоронці спільно із спеціалістом служби по справах дітей Покровської міської ради вирішили вилучити дітей із родини, тим самим врятувати їм життя. На жаль, інколи тільки такі суворі методи треба застосовувати за для порятунку дитячої долі та ізоляції її від негативного впливу горе-батьків.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області