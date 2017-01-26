СБУ вилучила у зоні АТО чималу партію контрабандних цигарок. ВІДЕО
СБУ вилучила у зоні АТО чималу партію контрабандних цигарок. ВІДЕО
Співробітники Служби безпеки України вилучили поблизу лінії розмежування сто коробів з нелегальними цигарками, які зловмисники намагалися ввезти з тимчасово окупованих терористами територій.
Правоохоронці зупинили мікроавтобус, який перетнув лінію розмежування поза пунктами пропуску, у районі міста Торецьк на Донеччині. Під час огляду авто оперативники спецслужби виявили короби з п’ятдесятьма тисячами пачок цигарок виробництва Росії та т.зв. "ДНР". Орієнтовна вартість вилученого вантажу, який перевозили двоє мешканців Краматорська, становить майже один мільйон гривень.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України.
Тривають оперативно-слідчі дії.
За матеріалами прес-центру СБУ
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