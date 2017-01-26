"На гарячому" затримала кишенькових злодіїв поліція Буковини. ВІДЕО
"На гарячому" затримала кишенькових злодіїв поліція Буковини. ВІДЕО
До поліції звернулась 28-річна жителька села Михальча, Сторожинецького району. Вона повідомила, що приблизно годину назад невідома особа викрала з прилавку магазину її гаманець, в якому знаходились кошти та банківські картки.
Завдяки миттєвому реагуванню оперативників ГУНП в Чернівецькій області, по «гарячих слідах» цього ж дня було затримано групу осіб грузинської національності, які вчинили даний злочин. Поліцейські встановили, що злочинці вже скоїли низку крадіжок, які пов’язані з викраденням речей з автівок, шляхом сканування системи захисту.
Один з чоловіків 43-річний житель міста Одеса. А його спільник - 40-річний уродженець та житель міста Дніпродзержинськ, Дніпропетровської області. Раніше останній притягувався до кримінальної відповідальності на території сусідніх держав.
В ході проведення слідчо-оперативних дій поліцейськими доведено причетність зловмисників до вчинення багатьох інших кримінальних правопорушень.
Жителя Одеси затримано в порядку ст. 208 КПК України. Відносно іншого злочинця вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.
Досудове розслідування триває.
Коментар: Василь ГЛИВКО - начальник відділу УКР ГУНП в Чернівецькій області
За матеріалами ВК ГУНП у Чернівецькій області
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